Neymar diz estar bem fisicamente, vê Diniz reinventando futebol e alfineta Campeonato Francês

"Te garanto que o futebol lá é o mesmo. A bola é redonda, tem gol e pelos nomes que foram para lá eu não sei se está melhor que o Campeonato Francês. Mas o principal é que a cabeça está boa, eu estou feliz. O treinamento lá é intenso, a sede de ganhar minha e dos meus companheiros é imensa. Todo mundo falava a mesma coisa, que é um campeonato bem mais fraco, quando eu fui para o campeonato francês e foi o lugar que eu mais apanhei na minha vida. Tenho muita vontade de conquistar títulos pelo Al-Hilal", finalizou o atleta. Pela primeira vez, de maneira pública, Neymar comentou sobre sua ida para o Al-Hilal. Depois de seis anos no PSG, o atacante aceitou uma proposta milionária do clube saudita e fechou um contrato de dois anos. Questionado sobre a troca de clube, o jogador valorizou o campeonato nacional colocando em dúvida a qualidade que tinha o torneio nacional da França. CAMPEONATO SAUDITA MELHOR QUE O FRANCÊS? As mais lidas Recomendadas A estreia de Fernando Diniz e a provável volta do atacante com a seleção brasileira acontece nesta sexta-feira, 8, no estádio Mangueirão. A seleção brasileira abre sua participação nas Eliminatórias Sul-Americanas contra a Bolívia, às 21h45. Editorial Home

/meiahoracanal "Eu o conheci há pouco tempo. Tive dois ou três contatos com ele. Mas ele é um cara muito diferente porque ele se preocupa com o atleta fora de campo. Ele já falou diversas vezes que se preocupa se a gente está feliz, porque feliz a gente vai render em campo. Ele se preocupa com detalhes que parecem não fazer diferença em campo mas fazem", completou Neymar.

"Acho que o trabalho do Diniz é completamente diferente do que já presenciei. A maioria dos treinadores que eu já tive eram parecidos, faziam basicamente a mesma coisa, e ele quer reinventar o futebol. Eu converso com Marquinhos, Casemiro e ele perguntou o que a gente tinha achado do treino e eu falei que tinha sido muito diferente", explicou Neymar após dois treinos com o novo técnico.