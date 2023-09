Ponte Preta acerta contratação de atacante colombiano que estava no Náutico

Após a derrota por 1 a 0 no dérbi com o Guarani, a Ponte Preta permaneceu com 31 pontos, em 14º lugar. O time volta a campo no sábado, às 17h, quando enfrenta o Sampaio Corrêa no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 27ª rodada. Trata-se de um confronto direto contra o rebaixamento, uma vez que o adversário abre o Z-4, em 17º, com 27 pontos.

Já Gabriel pertence ao Vitória, mas também atuou no Náutico em 2023, com 26 jogos e cinco gols. Considerado revelação no time baiano, ele sofreu uma grave lesão no joelho em 2021 e busca se firmar novamente.