Defesa de Antony admite 'relacionamento conturbado', mas nega agressão do jogador à ex-namorada

Antony também se manifestou pelas redes sociais. Em seu Instagram, o atacante do Manchester United disse que tem "tratado esse assunto com a seriedade e respeito" e que possde "afirmar com tranquilidade que as acusações são falsas, e que a prova já produzida e as demais que serão produzidas demonstram que sou inocente das acusações feitas". A defesa de Gabriela Cavallin se manifestou no início da semana, em nota, dizendo que "confia na séria e competente investigação da Polícia Civil de São Paulo e aguarda que, assim que concluída, o agressor seja processado e punido pelos crimes que cometeu". O caso envolvendo Gabriela e Antony corre há meses na Justiça. Os fatos que esquentaram os últimos dias foram as divulgações de fotos e vídeos por parte da DJ, em que ela acusa Antony de violência física e psicológica. Mensagens foram expostas ao portal Uol, bem como imagens que mostram dedo quebrado, cortes e hematomas. Gabriela acusa Antony destes atos violentos.

Na Inglaterra, o Manchester United ainda espera as próximas atualizações para decidir quais consequências tomar. Antony retorna para o país europeu nos próximos dias, e lá terá acompanhamento de um escritório britânico. No Brasil, seus advogados emitiram um comunicado à imprensa em que dizem que as autoridades brasileiras tratam o assunto "com imparcialidade e com respeito ao direito de defesa". No mesmo comunicado, pedem para que os veículos de comunicação tratem Antony sem qualquer tipo de julgamento, respeitando a presunção da inocência. Tanto o jogador como sua defesa estão convictos que sua inocência será provada.