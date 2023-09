Aguirre tenta ajustar Santos e mira reação imediata no Campeonato Brasileiro

Em meio aos problemas de campo, Aguirre tem de administrar ainda a ausência de um nome experiente para ajudar o grupo a reagir no Brasileiro. Expulso de forma infantil diante do América-MG, Soteldo é desfalque diante do Cruzeiro, na Vila Belmiro, na próxima quinta.

O treinador quer um time mais intenso nas disputas de bola. Após o confronto com os mineiros, o Santos tem dois jogos contra adversários que estão na zona de rebaixamento. No dia 18, o duelo é contra o Bahia em Salvador. Já no dia 1º de outubro, o desafio vai ser o Vasco na Vila Belmiro.