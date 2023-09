Sobrevivente de incêndio do Ninho do Urubu pega pênalti e Flamengo é campeão brasileiro Sub-20

Na semifinal, o time bateu o Santos nos dois jogos e garantiu a vaga na decisão. Com o resultado, o Flamengo se sagrou bicampeão do Brasileirão Sub-20, o 24º título do futebol de base nesta temporada. A conquista também garante ao clube a vaga na Libertadores Sub-20 2024. Os Garotos do Ninho chegaram na final após liderarem o Grupo A na primeira fase do Brasileirão Sub-20, com sete vitórias e duas derrotas, somando 21 pontos. Com a melhor campanha, o time rubro-negro eliminou o Athletico-PR nas quartas de final, perdendo o jogo de ida por 2 a 1 e vencendo o da volta por 4 a 1. MELHOR CAMPANHA E VAGA NA LIBERTADORES

O volante Rayan Lucas também é sobrevivente do incêndio. Ele entrou durante a partida no time. A primeira conquista do Campeonato Brasileiro Sub-20 do Flamengo foi justamente no ano do incênido, em 2019, quando bateu também o Palmeiras.