Fluminense anuncia a renovação de contrato com Felipe Melo por mais um ano

Desde que desembarcou nas Laranjeiras vindo do Palmeiras, Felipe Melo conquistou dois títulos do Campeonato Carioca em 2022 e 2023. No Campeonato Brasileiro, o Fluminense aparece na quinta colocação com 38 pontos.

Jogador mais experiente do elenco ao lado do goleiro Fábio e do lateral Marcelo, ele é considerado peça fundamental pela diretoria para a sequência do trabalho do técnico Fernando Diniz. O treinador conta com a rodagem do atleta principalmente para esta reta final da Libertadores. O Fluminense é semifinalista do torneio sul-americano e enfrenta o Internacional em dois jogos para tentar chegar à decisão do torneio.