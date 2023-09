Simone Biles confirma que quer disputar Jogos Olímpicos de Paris: 'Caminho que adoraria seguir'

"Quando chegou o ano novo, comecei a aumentar a frequência (de treinos) mas ainda tinha algumas coisas, estava trabalhando no casamento. Eu sentia que Laurent (Landi, seu treinador) estava sempre um passo à frente. Depois de maio, começamos a intensificar, mas antes disso eu estava apenas treinando. Nós apenas notamos que chegou o momento e Laurent (Landi) disse que iríamos competir no Classics. Meio que não foi falado que eu competiria, nós apenas sabíamos", revelou Biles na época.

No começo de agosto, Simone Biles voltou a competir. Ela ganhou uma medalha de ouro no US Classic, em Chicago, torneio classificatório para o Nacional da categoria. O retorno já criou expectativas para que Biles confirmasse a participação em Paris-2024.