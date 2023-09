Copa do Mundo com 48 seleções: saiba o que muda nas Eliminatórias Sul-Americanas para 2026

A Copa do Mundo de 2026 será a 23ª edição da competição organizada pela Fifa. Desde 1930, o Brasil nunca esteve fora do torneio, que foi paralisado em 1942 e 1946 em função da Segunda Guerra Mundial. No entanto, até 1954 não houve um sistema de Eliminatórias na América do Sul nos moldes atuais. Por desistências, as seleções se classificavam automaticamente. Com o aumento do interesse e organização da Fifa, o Mundial da Suíça foi o primeiro no qual a Conmebol conseguiu instituir o formato.