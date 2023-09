Madison Keys derrota Marketa Vondrousova e faz semifinal do US Open com Aryna Sabalenka

A outra semifinal será disputada entre a americana Coco Gauff e a checa Karolina Muchova. Sabalenka avançou à semifinal, também nesta quarta-feira, ao superar com facilidade a chinesa Zheng Qinwen por 6/1 e 6/4. Sabalenka confirmou presença na sua quinta semifinal consecutiva de Grand Slam. Nesta temporada, ela foi a campeã do Aberto da Austrália e alcançou as semifinais tanto em Roland Garros quanto em Wimbledon. Com o resultado, Keys vai disputar uma vaga na decisão do US Open diante da belarussa Aryna Sabalenka, atual número 1 do ranking mundial. As mais lidas Recomendadas

Definida mais uma semifinal da chave feminina do US Open. A norte-americana Madison Keys derrotou, nesta quarta-feira, a checa Marketa Vondrousova, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4,em duelo válido pelas quartas de final do último Grand Slam do ano.