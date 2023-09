Ferroviária vence Athletic e fica a um empate da final da Série D

Atrás no placar, o time mineiro se arriscou mais ao ataque. Criou várias chances, acertou a trave duas vezes, mas não conseguiu empatar. O time paulista manteve a posse de bola, mas encontrou pouco espaço para fazer a infiltração. Do outro lado, o Athletic encontrou ainda mais dificuldade na criação, no entanto, não abandonou a proposta defensiva. A Ferroviária fez uma pressão inicial e quase marcou o seu gol aos cinco minutos, quando Batista foi lançado na área e tentou marcar por cobertura. Glauco não caiu na do atacante e ficou com a bola. Depois, o próprio Batista e Chico Bala tentaram de longe, pela linha de fundo. As mais lidas Recomendadas

No segundo jogo, a Ferroviária jogará por um empate no domingo, às 15h, na Arena Independência, em Belo Horizonte, para ficar com a vaga da final. O time mineiro terá que vencer por dois ou mais gols de diferença para continuar na busca pelo título. Se vencer por um gol de diferença, vai igualar o saldo de gols agregado e a definição irá para os pênaltis.