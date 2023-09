Anderson Daronco e Braulio da Silva Machado serão os árbitros das finais da Copa do Brasil

Com seis conquistas (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018), o Cruzeiro é o maior vencedor da Copa do Brasil, seguido pelo Grêmio, que festejou em cinco oportunidades (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016). O São Paulo luta para obter o primeiro título da Copa do Brasil, enquanto o Flamengo vai em busca da quinta taça do torneio nacional, pois já foi campeão em 1990, 2006, 2013 e 2022.

Braulio vai ser o árbitro do segundo jogo, no Morumbi, dia 24, e terá como auxiliares Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR). Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG) será o quarto árbitro.