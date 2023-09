Braçadeira de capitão não é prioridade para Casemiro: 'Sabemos quais são os líderes da equipe'

Um dos 12 jogadores que estiveram na Copa do Mundo do Catar, o volante Casemiro, do Manchester United, demonstrou, nesta quarta-feira, em entrevista coletiva, não estar preocupado em ser o capitão da seleção brasileira na era do técnico Fernando Diniz.

"Existem vários capitães e já sabemos quais são os líderes da equipe", disse o jogador, que desempenhou esta função várias vezes. O meio-campista admitiu que o foco atual é se adaptar ao estilo do treinador, deixando uma análise mais detalhada da Bolívia, adversário desta sexta-feira, na estreia das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

"Diniz tem mostrado vídeos de modo como ele gosta de jogar. O conceito é ter alegria de jogar. A movimentação é uma característica. O mais importante é estarmos disponíveis para que a adaptação aconteça o mais rápido possível", afirmou o volante, de 31 anos.

Ao lado de Neymar e Danilo, Casemiro esteve em 2011, quando a seleção se apresentou pela última vez na capital paraense. "É muito legal estar de volta. Está sendo incrível estar aqui e ter o carinho do povo de Belém. Vale a pena voltar apesar da distância, do calor."