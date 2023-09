Raphael Veiga elogia Diniz: 'Se eu sou um homem melhor e um jogador melhor, é por conta dele'

O meia Raphael Veiga não esconde o entusiasmo e confiança no trabalho do técnico Fernando Diniz na seleção brasileira já para os dois primeiros jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O atleta trabalhou com o treinador no Audax e no Athletico-PR.

"É um cara sensacional. Todo mundo gosta do estilo de jogo que vai ser adotado na seleção. Além disso, também vão gostar dele como ser humano porque o Diniz se preocupa também com o jogador fora de campo para que haja resultado dentro de campo", disse Veiga, que relembrou um momento particular com o treinador.

"Se eu sou um homem melhor e um jogador melhor, é por conta dele (Diniz)", disse o jogador em entrevista coletiva. "No Athletico, a gente se desentendeu no treino, eu fiquei bravo com ele. À noite, ele me ligou e disse que precisava falar comigo. Passou em casa e me levou em um psicólogo. A diferença é que antes eu tomava muita bronca e hoje tomo menos", brincou.

Sabedor de que sua posição é uma das mais concorridas na seleção, Raphael Veiga afirmou que está ciente do que é preciso fazer em campo. "O que pedirem para fazer, irei fazer da melhor forma, independentemente do tempo que estiver em campo. Toda vez que entrar vou dar o meu melhor."

A primeira oportunidade do meia palmeirense vai ser nesta sexta-feira, em Belém, às 21h30, quando a seleção brasileira vai enfrentar a Bolícia pela primeira rodada das Eliminatórias do Mundial de 2026.