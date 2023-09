Zé Roberto anuncia lista de convocadas da seleção de vôlei para Pré-Olímpico sem Macris

O técnico José Roberto Guimarães anunciou nesta quarta-feira a lista de convocadas da seleção brasileira feminina de vôlei para o Pré-Olímpico, que será disputado entre os dias 16 e 24 de setembro, em Tóquio, no Japão. O treinador chamou 15 jogadoras, sem incluir a levantadora Macris.

A jogadora, uma das principais da equipe, alegou problemas de saúde física e questões de saúde mental para pedir a dispensa. Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, Macris não indicou quando pretende retornar à seleção brasileira. Para o seu lugar, Zé Roberto chamou Naiane.

No total, o treinador convocou 15 atletas, sendo que pode inscrever apenas 14 no torneio que dá vagas na Olimpíada de Paris-2024. O grupo, com este número de jogadoras, participará da aclimatação da seleção no Japão. Após este período, Zé Roberto fará um corte na delegação.

O Brasil vai competir no Grupo B do Pré-Olímpico. O time nacional jogará no Ginásio Nacional de Yoyogi, em Tóquio, contra o anfitrião Japão, Turquia, Bulgária, Bélgica, Porto Rico, Argentina e Peru. Somente o vencedor e o vice do torneio vão garantir a almejada vaga na Olimpíada.

Confira a lista de convocadas da seleção feminina de vôlei:

Levantadoras: Roberta e Naiane;

Opostas: Kisy, Rosamaria e Tainara;

Ponteiras: Gabi, Julia Bergmann, Maiara Basso e Pri Daroit;

Centrais: Carol, Diana, Lorena e Thaisa;

Líberos: Natinha e Nyeme.