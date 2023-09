Técnico do Guarani quer usar 'folga' para recuperar condição física do elenco

O técnico Umberto Louzer comemorou mais uma vitória do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro, mas pediu foco ao elenco para o próximo duelo, diante do Tombense. Ele demonstrou preocupação com a situação física dos jogadores por conta da sequência desgastante nos últimos dias. A boa notícia é que agora terá quase duas semanas sem jogos.

"Vamos comemorar essa vitória contra a Chapecoense, mas já iniciar a preparação para enfrentar o Tombense. Vamos recuperar os nossos jogadores porque os atletas estão bem debilitados. Essa parte física terá nossa atenção para mobilizar o grupo para o próximo jogo", explicou o treinador.

Apesar de reconhecer um desempenho abaixo na vitória por 1 a 0 diante da Chapecoense, fora de casa, na terça-feira, Louzer se mostrou compreensivo e valorizou os três pontos que colocaram o time, ao menos momentaneamente, no G-4, a zona de acesso à primeira divisão.

"Ficamos abaixo do que estamos apresentando, mas fomos guerreiros. Entendemos o que é jogar a Série B e, mesmo não fazendo um jogo brilhante, o mais importante foram os três pontos. Os atletas se entregaram mesmo após um período curto de recuperação e de um clássico de muito desgaste por conta do fator emocional e da chuva", lembrou.

O comandante do Guarani ainda reforçou o foco no Tombense e pediu o apoio da torcida na reta final. "Tenho certeza que o torcedor vai comparecer para nos apoiar na reta final assim como foi no dérbi. Esse será um fator preponderante para nossa sequência. Contamos com a nossa torcida e vamos trabalhar para chegar preparados contra o Tombense", finalizou.

Após vencer a Chapecoense, o Guarani alcançou quatro jogos invicto, sendo três vitórias. Com isso, assumiu a vice-liderança com 47 pontos, mas quatro adversários ainda podem ultrapassá-lo até o fim da rodada: Sport (46), Novorizontino (45), Criciúma (44) e Juventude (44). O jogo diante do Tombense, pela 28ª rodada, será realizado apenas no domingo (17), às 15h45, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP).