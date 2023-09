Alan Santos confirma desgaste, mas vê Guarani 'maduro' na busca pelo acesso

O Guarani vive uma lua de mel com seus jogadores. O time campineiro vem de dois triunfos consecutivos, entrou no G-4 e já mira a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Alan Santos vê a equipe madura na busca pelo principal objetivo na temporada: o acesso à elite do futebol nacional.

"Nosso grande objetivo é colocar o Guarani na Série A. Vamos comemorar bastante (a vitória sobre a Chapecoense), descansar e se preparar para o próximo compromisso. Foi uma sequência muito desgastante, mas estamos amadurecendo. Temos batalhado duro para continuar em busca da nossa meta", disse Alan Santos.

Na última rodada, o Guarani chegou aos 47 pontos, na vice-liderança da Série B. O Vitória é o primeiro colocado da Série B, com 49. Completam o G-4: Sport (46) e Novorizontino (45).

O Guarani só volta a campo no dia 17 (domingo), às 15h45, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 27ª rodada da Série B.