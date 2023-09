Djokovic derrota Shelton e vai tentar na final do US Open o 24º título de Grand Slam

Novak Djokovic não deu chances para o jovem canhoto norte-americano Ben Shelton e venceu a semifinal do US Open, nesta feira, por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/2 e 7/6 (7/4) em 2h40 de jogo. Agora, o sérvio vai esperar o vencedor do duelo entre o espanhol Carlos Alcaraz e o russo Daniil Medvedev, que ainda jogam nesta sexta-feira.

Em sua décima final no US Open, Djokovic vai tentar no domingo o 24º título em Grand Slam. Se vencer, o sérvio vai igualar o número de conquistas de Margaret Court, maior vencedora dos quatro principais torneios em todos os tempos.

Outra marca que Djokovic poderá obter, caso vença no domingo, é somar o quarto título em Nova York, igualando-se ao lendário norte-americano John McEnroe. Com cinco taças, Jimmy Connors, Pete Sampras e Roger Federer são os maiores vencedores do último Grand Slam do ano.

O forte saque não foi suficiente para Shelton equilibrar a disputa diante de Djokovic, que teve o domínio do jogo desde o início. No primeiro set, o sérvio obteve uma quebra de serviço, abriu 4/2 e manteve a vantagem até o final da parcial.

O segundo set foi ainda mais dominado por Djokovic, que não teve problemas para fechar em 6/2. O terceiro set foi bem equilibrado. Shelton teve o saque quebrado logo no início, mas conseguiu devolver a quebra no oitavo game e por pouco não levou a disputa para o quarto set, mas Djokovic retomou a confiança e venceu no tie-break.