Sport faz confronto direto com o Criciúma em sábado com trio paulista na Série B

Sport e Criciúma farão um confronto direto por uma vaga no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado, dia que também terá um trio paulista. O Mirassol recebe o Botafogo para seguir sonhando com o acesso, enquanto a Ponte Preta duela com o Sampaio Corrêa para se afastar da zona de rebaixamento.

Mesmo há quatro jogos sem vencer, o Sport segue no G-4 com 46 pontos, mas precisa de um bom resultado para seguir entre os primeiros. O Criciúma está um pouco abaixo, com 44 pontos, e, apesar de ter iniciado a rodada no G-4, perdeu a posição com a vitória do Guarani por 1 a 0 em cima da Chapecoense. O confronto direto será realizado na Ilha do Retiro, em Recife (PE), às 20h45.

Quem está de olho neste duelo é o Mirassol, que tem 37 pontos e busca reabilitação após seis jogos sem vencer. O Botafogo está com jejum ainda maior, de oito jogos, e aparece logo abaixo, com 35 pontos. O duelo paulista está marcado para as 20h30, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

Na parte de baixo da tabela, Ponte Preta e Sampaio Corrêa se enfrentam às 17h no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). O time paulista vem de derrota no dérbi com o Guarani, por 1 a 0, e tem 31 pontos, fora da zona de rebaixamento. O adversário maranhense é justamente o time que abre a zona de queda, em 17º, com 27 pontos, após sete empates seguidos, aumentando o jejum de vitória para dez jogos. Como novidade terá o técnico Fernando Marchiori, ex-Náutico, estreando no lugar de Márcio Fernandes.

A 27ª rodada seguirá com jogos todos os dias até segunda-feira. Destaque para o líder Vitória, que visita o CRB no domingo em Maceió (AL). O Novorizontino será o último time paulista a entrar em campo ao enfrentar o Avaí, fora de casa, na segunda.

CONFIRA OS JOGOS DA 27ª RODADA:

SÁBADO

17h

Ponte Preta x Sampaio Corrêa

20h30

Mirassol x Botafogo

20h45

Sport x Criciúma

DOMINGO

15h45

Atlético x Juventude

18h

CRB x Vitória

SEGUNDA-FEIRA

20h30

Avaí x Novorizontino