Jorge Martín garante pole da etapa de San Marino de MotoGP e vence corrida sprint

O espanhol Jorge Martín teve um sábado perfeito na MotoGP ao garantir a pole position da etapa de San Marino, com o tempo recorde do Circuito Marco Simoncelli, em Mizano, e ainda conseguiu pontos importantes ao vencer a corrida sprint. Com isso, neste domingo, dia da prova principal, ele entrará na pista a 45 pontos de distância do atual campeão Francesco Bagnaia no Mundial de Pilotos.

Para conseguir sua primeira pole da temporada, Martín fez a volta mais rápida da história do circuito italiano, ao completá-la em 1min30s390, quase quatro décimos mais rápido que o italiano Marco Bezzechi, que havia estabelecido o novo recorde nos treinos de sexta, com 1min30s846, e acabou com a segunda posição no classificatório. Bagnaia, por sua vez, vai largar em terceiro. Maverick Viñales, Daniel Pedrosa, Aleix Espargaró, Brad Binder, Luca Marini, Marc Márquez e Miguel Oliveira completam o top 10.

O Q1 acabou com eliminações de nomes da parte de cima da classificação do Mundial, caso do francês Johann Zarco, sexto colocado, e do australiano Jack Miller, nono. O francês Fabio Quartararo, campeão de 2021 e atual 11º do ranking, também não passou da primeira sessão, assim como Michelle Pirro, Joan Mir e Pol Espargaró.

No Q2, o sul-americano Brad Binder estabeleceu o tempo a ser batido, mas foi sendo deixado para trás por pilotos que vieram mais forte para a disputa. Bagnaia chegou a liderar, antes de Bezecchi conseguir se colocar em primeiro. Então, veio a volta recorde de 1min30s390 de Martín para colocar um ponto final na disputa.

CORRIDA SPRINT

Durante a corrida sprint, a principal disputa também foi entre Martín, Bezzechi e Bagania. Perseguido pelos dois italianos, contudo, o espanhol foi dominante do início ao fim das 13 voltas para cruzar a linha de chegada. Ele largou muito bem e ganhou alguma vantagem sobre Bagnaia, então segundo, logo no início. Pouco depois, Bagnaia foi deixado para trás por Bezzechi, que tentou seguir o rastro do líder, mas não teve sucesso em alcançá-lo.

A configuração ao final da corrida curta não mudou, com Martin, Bezzechi e Bagnaia como primeiro, segundo e terceiro colocados, respectivamente. O top 10 da sprint teve Daniel Pedrosa, Brad Binder, Maverick Viñales, Luca Marini, Aleix Espargaró, Alex Márquez e Marc Márquez.

Confira a ordem de largada para a etapa de San Marino da MotoGP:

1º. Jorge Marti­n (ESP/Ducati-Pramac)

2º. Marco Bezzecchi (ITA/Ducati-VR46)

3º. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati)

4º. Maverick Viñales (ESP/Aprilia)

5º. Daniel Pedrosa (ESP/KTM)

6º. Aleix Espargaró (ESP/Aprilia)

7º. Brad Binder (RSA/KTM)

8º. Luca Marini (ITA/Ducati-VR46)

9º. Marc Márquez (ESP/Honda)

10º. Miguel Oliveira (POR/Aprilia-RNF)

11º. Alex Márquez(ESP/Ducati-Gresini)

12º. Raul Fernández(ESP/Aprilia-RNF)

13º. Fabio Quartararo(FRA/Yamaha)

14º. Michele Pirro (ITA/Ducati)

15º. Stefan Bradl (ALE/Honda)

16º. Johann Zarco (FRA/Pramac-Ducati)

17º. Augusto Fernández (ESP/GasGas-KTM)

18º. Jack Miller (AUS/KTM)

19º. Franco Morbidelli (ITA/Yamaha)

20º. Takaaki Nakagami (JAP/LCR-Honda)

21º. Fabio Di Giannantonio (ITA/Gresini-Ducati)

22º. Joan Mir (ESP/Honda)

23º. Pol Espargaró (ESP/GasGas-KTM)