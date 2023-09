Em crise após Copa do Mundo, Alemanha é goleada pelo Japão dentro de casa

A crise da Alemanha após a Copa do Mundo parece estar longe do fim. Depois de ser eliminada na fase de grupos do Mundial em 2022, a seleção europeia voltou a encontrar o Japão neste sábado e foi goleada por 4 a 1 dentro da Volkswagen Arena, em Wolfsburg, na Alemanha. Os comandados de Hansi Flick se preparam para sediar a próxima Eurocopa e por isso marcaram amistosos durante as datas Fifa.

Com apenas 11 minutos de bola rolando, Yukinari Sugawara arriscou uma jogada individual pela direita, passou pela marcação alemã e cruzou para a pequena área. Junya Ito se antecipou à marcação e finalizou no cantinho do goleiro Ter Stegen, abrindo o placar em Wolfsburg.

A resposta do time da casa veio em uma boa troca de passes pelo meio. A defesa japonesa deu espaço e Florian Wirtz recebeu na intermediária, de frente para o gol. O camisa nove ameaçou bater, mas encontrou o passe na direita para Leroy Sane desmarcado. De primeira, o ponta bateu no canto de Osako para empatar aos 19 minutos.

Só que a festa da torcida alemã não durou muito tempo na Volkswagen Arena. Logo na sequência, aos 22, o Japão trabalhou novamente com liberdade pela direita e, em novo cruzamento para o meio, Junya Ito arriscou uma nova finalização, mas agora sem força. No meio do caminho, Ayase Ueda completou para o fundo das redes.

Durante a semana, Hansi Flick prometeu uma Alemanha com mais intensidade em campo, mas em campo a seleção tinha muita dificuldade em furar a marcação adversária. Mesmo com mais posse de bola, trocando passes e buscando espaço, os europeus sentiam a ameaça da velocidade japonesa no contra-ataque.

Já na reta final da partida, aos 45 minutos do segundo tempo, Takuma Asano aumentou a vitória japonesa em Wolfsburg, com assistência de Takefusa Kubo, e Ao Tanaka fechou a goleada dentro da Alemanha aos 47. Os dois gols selaram a excelente partida da seleção asiática na Europa.