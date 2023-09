Cristiane é multada pelo Santos em 20% do salário por vestir camisa do Corinthians

A eliminação na semifinal do Campeonato Brasileiro feminino está incomodando Cristiane mais do que o esperado. A experiente atacante foi multada pelo Santos por vestir a camisa do Corinthians logo após o segundo jogo contra o rival paulista. Apesar de ter se explicado pela situação, ela acabou tendo um desconto de 20% de seu salário após a troca simbólica com Grazi, meia do time do Parque São Jorge.

Após o placar agregado em 5 a 0 para o Corinthians, as jogadoras trocaram as camisas. Cristiane, então, passou a ser alvo de diversas manifestações de torcedores que acharam a atitude inaceitável. Em suas redes sociais, a atleta se explicou. "Desde que começamos a jogar, lá atrás, o futebol feminino sempre foi isso: respeito acima de tudo", escreveu em sua redes sociais.

Então, neste sábado, exatamente uma semana após o episódio, a diretoria santista optou por multar Cristiane em 20% de seu salário. "Não imaginei que fosse repercutir tanto, despertar tanta raiva dos torcedor. E por isso venho aqui me desculpar, foi errado ter feito isso logo após a partida que perdemos", disse Cristiane no último domingo, um dia após a eliminação dolorosa.

A publicação em que explica a troca de camisas foi feita em conjunto com Grazi. No texto, as duas dizem que atuam juntas há mais de 20 anos. Elas se abraçam emocionadas e, em seguida, a jogadora do Corinthians vai ao encontro do técnico Arthur Elias, que recentemente assumiu o comando da seleção brasileira após a queda de Pia Sundhage.