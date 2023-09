Gauff dedica título do US Open aos críticos: 'Vocês jogaram gasolina no meu fogo'

A americana Coco Gauff festejou muito a conquista do título do US Open, neste sábado, após vencer Aryna Sabalenka, mas não perdeu a oportunidade de 'dedicar' aos críticos a sua primeira taça de Grand Slam.

"Estou em choque. Há um mês diziam que eu já havia chegado ao meu máximo, há duas semanas afirmaram que o título de WTA 1000 era o máximo para mim. Vocês quiseram jogar água, mas acabaram jogando gasolina no meu fogo", disse a tenista, ainda na quadra do Arthur Ashe Stadium.

Bastante aplaudida pelo público presente, Gauff elogiou Sabalenka, que na segunda-feira será anunciada como primeira colocada no ranking mundial. "Você é uma pessoa muito legal, grande jogadora e sua competitividade faz o jogo melhor. Precisei dar tudo para conseguir virar o placar."

Gauff também agradeceu o apoio de todo seu time e dos parentes presentes na partida. "Foi a primeira vez que vi meu pai chorar. Tentei uma ligação para meu irmão, mas ele não atendeu. Vou tentar de novo. Jogar nesta quadra foi incrível. Cresci vendo Serena e Vênus (irmãs Williams) ganhando muito aqui", disse a atleta, de 19 anos.