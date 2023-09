Na Série C, Brusque vence São Bernardo e dispara na liderança do Grupo B

O Brusque disparou na liderança do Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro, ao vencer por 1 a 0 o São Bernardo, neste sábado, no estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina, pela segunda rodada da segunda fase. No Grupo C, o Paysandu assumiu a liderança provisória, ao vencer por 1 a 0 o Amazonas, em Manaus.

Para chegar à vitória, o Brusque precisou ser persistente diante de um São Bernardo determinado a não sofrer gol. Mas ele saiu aos 43 minutos do segundo tempo, marcado por Guilherme Queiróz. Agora, o Brusque tem seis pontos, contra três do São Bernardo. No domingo, Operário-PR e São José-RS se enfrentam atrás dos primeiros pontos nesta fase.

O Paysandu assumiu a liderança provisória do Grupo C, ao vencer o Amazonas, por 1 a 0, mesmo atuando na Arena da Amazônia, em Manaus (AM). O visitante marcou seu gol aos 17 minutos do primeiro tempo, com Márcio Sérgio cobrando pênalti. O jogo teve 23 minutos de acréscimos no segundo tempo, devido a um gol anulado do time da casa. O VAR demorou 10 minutos para decidir pela anulação do lance.

A vitória recuperou o Paysandu de sua estreia na fase, quando empatou por 1 a 1 em casa com o Volta Redonda. O time amazonense sofreu sua segunda derrota e fica na lanterna sem pontuar. No domingo, o Volta Redonda, com um ponto, recebe o Botafogo-PB, com três.

Nesta fase, foram formados dois grupos de quatro times cada. Eles se enfrentam entre si em dois turnos - seis rodadas. Os dois melhores vão às semifinais e garantem o acesso à Série B em 2024.

CONFIRA OS JOGOS DA 2.ª RODADA:

Sábado

Amazonas-AM 0 x 1 Paysandu-PA

Brusque-SC 1 x 0 São Bernardo-SP

Domingo

16h

Operário-PR x São José-RS

19h

Volta Redonda-RJ x Botafogo-PB