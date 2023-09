Sport e Criciúma empatam duelo direto na Série B com 6 gols e pênalti no fim

Com seis gols e com emoção até o fim, Sport e Criciúma empataram por 3 a 3 em duelo direto pelo G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, os times se enfrentaram na Ilha do Retiro, no Recife (PE), pela 27ª rodada. Os mandantes ficaram três vezes à frente do placar, com João Peglow, Jorginho e Fabinho, mas os catarinenses buscaram o empate com Eder, duas vezes, e Hygor. A partida contou com a presença de 24.201 torcedores, maior público do Sport na competição.

Com o empate, o Sport está há cinco jogos sem vencer, mas segue na vice-liderança com 47 pontos. O time, porém, pode perder o posto para Novorizontino (45) e Juventude (44), que ainda jogam na rodada. Já o Criciúma, que vinha de derrota, alcançou 45 pontos e aparece em sexto lugar.

O primeiro tempo foi bastante movimentado. Jogando em casa, o Sport tomou a iniciativa e abriu o placar aos 16 minutos. Eduardo teve espaço na direita e cruzou na medida para João Peglow, que subiu alto na segunda trave e cabeceou no cantinho.

O Criciúma respondeu e o Sport também tentou manter o ritmo ofensivo. Mas quem chegou ao gol foi o time catarinense, aos 30 minutos. Após ser chamado pelo VAR, o árbitro marcou pênalti de Renzo em cima de Rômulo. Na cobrança, o experiente Eder deslocou bem o goleiro para deixar tudo igual.

A alegria do Criciúma, porém, durou apenas dois minutos. Isso porque o Sport marcou o segundo aos 32 minutos. Após cobrança de lateral do lado esquerdo, direto para a área, a bola teve um leve desvio e sobrou livre para Jorginho, que não desperdiçou.

Na etapa final, a partida seguiu movimentada. O Criciúma teve uma grande chance com Eder, que cabeceou dentro da área e só não marcou por conta da grande defesa de Denis. Apesar disso, o gol saiu aos 22 minutos. Hygor, que tinha acabado de entrar, recebeu belo lançamento, deu um toque para driblar Denis e, mesmo sem ângulo, conseguiu finalizar para o gol. O assistente marcou impedimento em lance difícil, mas o VAR confirmou o empate.

Assim como no primeiro tempo, o Sport marcou novamente apenas dois minutos depois. Aos 34 minutos, Felipinho tabelou com Vagner Love, que finalizou rasteiro, mas Marcelo Hermes salvou em cima da linha. No rebote, porém, Fabinho chutou de primeira e fez 3 a 2 para o Sport.

O Criciúma seguiu buscando o empate nos minutos finais e levou perigo com Fellipe Mateus em cobrança de falta. Já o Sport tentou explorar os contra-ataques para confirmar a vitória. Quando tudo parecia definido, o Criciúma teve mais um pênalti, de Renzo sobre Eder. Aos 51 minutos, Eder cobrou bem de novo, no lado oposto de Denis, e garantiu o empate por 3 a 3.

O primeiro a voltar a campo pela 28ª rodada é o Sport, que visita o ABC na sexta-feira, às 21h30, no Frasqueirão, em Natal (RN). No sábado, às 15h30, é a vez do Criciúma receber o Mirassol no Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).

FICHA TÉCNICA

SPORT 3 X 3 CRICIÚMA

SPORT - Denis; Eduardo, Renzo, Chico e Felipinho; Fabinho, Felipe e Jorginho (Alan Ruiz); Labandeira (Edinho), Vágner Love e João Peglow (Michel Lima). Técnico: Enderson Moreira.

CRICIÚMA - Gustavo; Cristovam (Claudinho), Rodrigo, Walisson Maia e Marcelo Hermes; Arilson (Lohan), Rômulo (Hygor), Fellipe Mateus e Marquinhos Gabriel (Barreto); Fabinho (Fernando Canesin) e Eder. Técnico: Cláudio Tencati.

GOLS - João Peglow, aos 16, Eder, aos 30, e Jorginho, aos 32 minutos do primeiro tempo. Hygor, aos 22, Fabinho, aos 24, e Eder, aos 51 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Eduardo (Sport). Rômulo e Barreto (Criciúma).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA - R$ 412.880,00.

PÚBLICO - 24.201 torcedores.

LOCAL - Ilha do Retiro, no Recife (PE).