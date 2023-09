Campeão do US Open, Djokovic homenageia o saudoso amigo Kobe Bryant

Logo que ganhou seu 4º título do US Open, ao derrotar o russo Daniil Medvedev, por 3 sets a 1, neste domingo, em Nova York, Novak Djokovic tirou de sua bolsa uma camisa com o rosto de Kobe Bryant.

Na entrevista após a partida, o sérvio explicou que ele e o ex-jogador da NBA eram amigos próximos e que constantemente conversavam sobre a mentalidade vencedora, a Mamba Mentality, filosofia campeã que se tornou 'regra de vida' de diversos atletas de alto rendimento, criada pelo astro que morreu em janeiro de 2020.

"Dias atrás, quando tive a ideia e tinha a possibilidade de vencer o título, pedi ajuda para fazer a camiseta", disse Djokovic, que estampou o número 24 (suas conquistas de Grand Slam) do ex-atleta do Los Angeles Lakers em celebração à sua superação pessoal, seja por lesões ou por polêmicas em que se envolveu fora das quadras, impedindo-o de competir.

Djokovic parabenizou Medvedev pela campanha no torneio e disse ter certeza de que o russo vai conquistar títulos de Grand Slam. Em 2021, o russo venceu o sérvio em Nova York.

Djokovic também aproveitou para brincar com Medvedev, que completou mais um ano de casamento. "Se soubesse desta data, talvez o resultado poderia ter sido outro."