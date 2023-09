Bruno Guimarães diz estar confiante para assumir a titularidade na seleção brasileira

Bruno Guimarães conhece Fernando Diniz desde quanto tinha 16 anos de idade e estava no Audax. Atualmente, aos 25, o volante do Newcastle está na seleção brasileira sob orientação do treinador, foi titular na goleada sobre a Bolívia na sexta-feira e espera se consolidar na equipe neste novo ciclo de Copa do Mundo.

"Eu tenho muitas convocações, mas sem muitos minutos. Neste ciclo quero ser mais ativo, ter mais jogos e participações. Apesar de pouco tempo, são bons números. Mas importante é ajudar o time. É para isso que estou aqui. Me sinto bem para desempenhar isso. Me sinto preparado para o desafio", disse o meio-campista.

Com lugar praticamente garantido na equipe para a partida contra o Peru, em Lima, nesta terça-feira, às 23 horas (de Brasília) Bruno Guimarães já está pensando na próxima Data Fifa. ""A gente sabe que são poucos jogos, apenas dois, e não tem muito tempo para treinar. É fundamental o tempo que você passa no clube, jogar e desempenhar bem. Conta bastante. Ficamos na expectativa da próxima, mas o foco é total no Peru agora."

Bruno Guimarães aproveita seu convívio de quase dez anos com Diniz para mostrar aos demais companheiros como entender melhor e ter uma boa relação com o treinador. "Quem conhece o Diniz sabe que ele gosta muito de conversar. Está sempre falando com um ou outro para mostrar o estilo dele de jogar. tentamos ajudar. Tenho uma relação muito boa com ele. Ele foi meu primeiro treinador, me subiu para o profissional, tenho bom conhecimento do estilo dele. Tentamos ajudar, mas ele sempre conversa com todos, mostra vídeos. Com o decorrer do tempo, o jeito de jogar só tem a melhorar."