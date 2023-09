Na Série C, Operário-PR se reabilita em cima do São José-RS e Volta Redonda lidera o Grupo C

Duas partidas fecharam, neste domingo, as disputas da segunda rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. No Grupo B, o Operário-PR se reabilitou após derrota na estreia. Já o Volta Redonda fez jus ao fator casa para vencer o Botafogo-PB e assumir a liderança do Grupo C.

Em um duelo equilibrado, o Operário-PR venceu o São José-RS, por 2 a 0, em casa, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa-PR, com um gol em cada tempo. Na primeira rodada, tinha perdido por 2 a 1 para o São Bernardo.

O time paranaense se reabilitou no Grupo B e assumiu a segunda colocação, com três pontos ganhos, ficando na frente do São Bernardo no saldo de gols (1 a 0). O rival, por outro lado, segue zerado e na lanterna.

Um pouco mais tarde, já no horário noturno, o Volta Redonda também venceu jogando em casa. No Estádio Raulino de Oliveira levou o duelo direto contra o Botafogo-PB, por 2 a 1 e foi aos quatro pontos, assumindo a liderança do Grupo C, levando a melhor diante do Paysandu no critério de desempate. Marcou três gols contra dois do Paysandu.

O Botafogo-PB perdeu a chance de manter os 100% de aproveitamento e se isolar na liderança. Com a derrota, o time paraibano se manteve com três pontos e agora é terceiro colocado.

Os dois melhores de cada grupo serão semifinalistas e vão garantir o acesso para a Série B em 2024. A terceira rodada, a último do primeiro turno, vão ser disputados no próximo final de semana.

CONFIRA OS RESULTADOS DA 2ª RODADA:

SÁBADO

Brusque-SP 1 x 0 São Bernardo-SP

Amazonas-AM 0 x 1 Paysandu-PA

DOMINGO

Volta Redonda-RJ 2 x 1 Botafogo-PB

Operário-PR 2 x 0 São José-RS