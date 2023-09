Avaí recebe o Novorizontino e tenta deixar a zona de rebaixamento da Série B

O Avaí tem a chance de deixar a zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira, quando receberá o Novorizontino, às 20h30, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), no encerramento da 27ª rodada.

Os times vivem situações opostas na tabela. O Avaí vem de derrota para o Atlético-GO, por 2 a 0, diante do seu torcedor, e caiu para o 17º lugar, com 27 pontos. Tema mesma pontuação que a Chapecoense (16ª), mas em desvantagem no saldo de gols: -5 a -12.

Já o Novorizontino quer consolidar seu lugar no G-4 - grupo de acesso. Os paulistas vêm de vitória sobre o Ituano, por 2 a 0, em Novo Horizonte (SP), resultado que deixou o time em quarto lugar, com 45 pontos. Uma vitória deixará o time na vice-liderança, com 48 pontos.

Quanto ao time, o Avaí terá mudanças em relação a escalação da última rodada. Isso porque o meia Eduardo e o volante Wellington receberam o terceiro amarelo. Em compensação, o lateral-esquerdo Natanael retorna ao time após cumprir suspensão automática.

Quem também estaria de fora, mas que teve o contrato rescindido na sexta-feira foi o atacante Denílson. Expulso contra o Atlético-GO, ele descumpriu regras legais do clube e acabou dispensado. O clube não deu detalhes sobre o que ele teria feito extra-campo.

No Novorizontino, o técnico Eduardo Baptista contará com o retorno do lateral-direito Wilean Lepo, que cumpriu suspensão na última rodada. No restante, o time não deverá ter mudanças.

"Temos um jogo muito difícil contra o Avaí. Agora os jogos vão sendo mais complicados, os times ou estão brigando pelo G-4 ou para sair da zina de rebaixamento, então são sempre jogos que requerem muita atenção, entrega, organização, muito mental, e temos trabalhado tudo isso durante a semana para fazer um grande jogo em Florianópolis", disse o treinador do Novorizontino.