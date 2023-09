Com 10% de risco de rebaixamento, Ponte Preta liga sinal de alerta na Série B

O empate sem gols da Ponte Preta, em casa, com o Sampaio Corrêa, no último sábado remeteu, de novo, a direção a fazer contas contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. O time começou a semana com 10% de risco de queda, segundo estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Atualmente, a Ponte Preta aparece na 14ª colocação,com 32 pontos, cinco na frente do Avaí - abre a zona de rebaixamento. Com o sinal de alerta ligado, o elenco se reapresentou nesta segunda-feira com dois retornos e uma preocupação para o técnico Pintado visando o duelo de sexta-feira, contra o Vila Nova, no estádio do OBA, em Goiânia, às 19h, pela 28ª rodada. Será o duelo do time de pior ataque - a Ponte Preta (16) - conta o time da melhor defesa - Vila Nova, com 16.

Após voltar a começar uma partida como titular, a primeira depois da segunda cirurgia que fez no tornozelo, o atacante Everton voltou a sentir um desconforto no local e foi substituído ainda no intervalo. Neste começo de semana, o camisa 22 passará por exames de imagens mais detalhados, mas deve ser preservado.

Por outro lado, o zagueiro Mateus Silva e o atacante André voltam a ficar à disposição após cumprirem suspensão pelo terceiro cartão amarelo. No setor ofensivo, inclusive, o artilheiro Jeh voltou a ser opção para Pintado. Ele entrou no decorrer da partida contra o Sampaio Corrêa após três meses fora por conta de uma cirurgia na coluna e mostrou que só precisa de ritmo de jogo.