Brasil aposta em 'rodagem' de levantadoras para buscar vaga no Pré-Olímpico de vôlei

A seleção feminina de vôlei do Brasil aposta na versatilidade e experiência de duas de suas levantadoras para ditar o ritmo das vitórias na disputa do Pré-Olímpico de vôlei, que será realizado no Japão. O torneio, que distribui duas vagas para os Jogos de Paris 2024, vai ser o grande desafio para Roberta, de 33 anos e Naiane de 28. Elas vão ter a missão comandar a equipe na quadra. O Brasil faz a sua estreia neste sábado, contra a Argentina

Com o pedido de dispensa de Macris, as atenções estão voltadas para as duas atletas, que já atuaram na Polônia e tiveram um bom desempenho no campeonato local. Roberta vai para sua terceira temporada no LKS Lodz. Na última, além de faturar o título polonês, foi eleita a MVP da competição. Naiane jogou uma temporada no país e também foi campeã nacional, pelo Chemik Police - na sequência, voltou ao Brasil.

"A primeira temporada não foi fácil. O time me recebeu muito bem, mas viver no frio e longe da minha família foi difícil e não joguei como gostaria. Mas aos poucos fui me adaptando. Para a próxima temporada, tenho metas altas. Vai ser o ano que antecede os Jogos Olímpicos e quero estar na melhor forma. Estou em um clube que me respeita muito. A Polônia tem um amor pelo voleibol muito grande. Isso me fez crescer como jogadora e pessoa", disse Roberta que tem ainda, outros motivos para comemorar.

No final de agosto, ela ajudou a seleção feminina a conquistar o 23º título do Sul-Americano e foi eleita a melhor levantadora da competição. "Ganhar um prêmio individual mostra algumas coisas. Foi uma boa competição. Estamos nos reencontrando como equipe. Já viramos a página, mas vamos trazer tudo de bom do Sul-Americano para o Pré-Olímpico", afirmou Roberta.

Última jogadora a se juntar ao grupo que disputa o Pré-Olímpico, Naiane falou sobre seu crescimento nas últimas temporadas. "A Polônia foi um divisor de águas na minha carreira, por motivos profissionais e pessoais. Foi uma experiência que me deu força para voltar ao Brasil com outra mentalidade e novos desejos. Foi um caminho trilhado para estar novamente na seleção brasileira. Fico feliz de estar no grupo", disse Naiane.

No Pré-Olímpico, o Brasil está no grupo B ao lado de Argentina, Peru, Bulgária, Porto Rico, Turquia, Bélgica e Japão. As equipes jogam entre si e as duas mais bem classificadas garantem um lugar nos Jogos de Paris.

A seleção brasileira faz um período de aclimatação na cidade de Okazaki, no Japão, com as levantadoras Naiane e Roberta, as opostas Kisy, Rosamaria e Tainara, as ponteiras Gabi, Julia Bergmann, Maiara Basso e Pri Daroit, as centrais Carol, Diana, Lorena e Thaisa e as líberos Natinha e Nyeme.