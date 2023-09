Justiça da Espanha acata denúncia e intima Rubiales para depor sobre beijo em jogadora

A Justiça da Espanha acatou nesta terça-feira a denúncia feita pelo Ministério Público, que acusa Luis Rubiales, ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, de agressão sexual. O ex-dirigente deu um beijo na boca da atacante Jenni Hermoso durante a cerimônia de premiação da Copa do Mundo feminina, no mês passado.

Logo após acatar a denúncia, o juiz Francisco de Jorge intimou Rubiales a prestar depoimento sobre o caso na sexta-feira, no Tribunal Nacional da Espanha, em Madri, de acordo com informações da agência de notícias The Associated Press. Rubiales se diz inocente e alega que o beijo na jogadora foi consentido.

De Jorge está conduzindo a investigação preliminar sobre as acusações contra Rubiales e será o responsável por decidir se o caso deve ir ou não a julgamento. De acordo com uma lei sobre consentimento sexual, aprovada na Espanha no ano passado, Rubiales poderá sofrer uma multa ou uma pena de prisão de um a quatro anos se for considerado culpado de agressão sexual. A nova lei eliminou a diferença entre "assédio sexual" e "agressão sexual", impondo punições a qualquer ato sexual não consentido.

O ex-presidente da federação espanhola foi acusado formalmente de agressão sexual na semana passada, após denúncia de Jenni Hermoso. Segundo a jogadora, Rubiales teria feito pressão para ela o defendesse logo após a polêmica ter início, em nível mundial. O beijo, logo após a grande conquista da seleção espanhola, gerou forte e rápida repercussão pelo mundo e acabou ofuscando o resultado da final da Copa do Mundo.

Apesar da forte pressão, até mesmo do governo espanhol, Rubiales resistiu a renunciar ao cargo de presidente da federação. A decisão veio apenas no domingo. Ele já havia sofrido uma punição provisória por parte de Fifa, que o suspendera por 90 dias de qualquer atividade relacionada ao futebol.