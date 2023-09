Espanha e Bélgica massacram pelas Eliminatórias da Euro e Itália ganha confronto direto

Dois jogos, 13 gols marcados. A Espanha parece ter apagado de vez a má impressão deixada na derrota para a Escócia ainda na segunda rodada das Eliminatórias da Eurocopa ao massacrar a Geórgia, por 7 a 1, na sexta-feira, e o Chipre, por 6 a 0, nesta terça-feira. A Bélgica também passeou na rodada, com 5 a 0 na Estônia, enquanto a Itália ganhou o "confronto direto" com a Ucrânia, por 2 a 1.

Mesmo com o resultado arrasador, a Espanha ainda está distante da liderança do Grupo A, no qual a Escócia aparece com 15 pontos e 100% de aproveitamento após cinco vitórias. Os espanhóis, com um jogo a menos, chegaram a nove. Os dois primeiros de cada chave se garantem.

No estádio Nuevo Los Cármenes, em Granada, a Espanha precisou de somente 17 minutos para iniciar seu massacre sobre Chipre. Gavi, com capacete para proteger um corte na orelha, abriu o marcador. O jovem de 19 anos celebrou deslizando no gramado. Pouco tempo depois, Merino ampliou.

Antes do intervalo, Morata anotou o terceiro, mas o VAR acabou anulando o lance. O Chipre voltou do descanso disposto a não sofrer mais gols e se postou na defesa, conseguindo segurar a Espanha por 24 minutos.

O gol de Joselu, porém, desanimou os visitantes, que ainda viram Ferran Torres deixar sua marca duas vezes e Baena anotar e transformarem a vitória em goleada. Foram quatro gols em intervalo de 14 minutos. Também pelo Grupo A, a Noruega fez 2 a 1 na Geórgia e chegou a sete pontos.

Depois de decepcionar ao somente empatar com a Macedônia do Norte, a Itália se redimiu ao fazer 2 a 1 na Ucrânia, subindo para os mesmos sete pontos da rival e a superando na segunda posição do Grupo C. Fratesi, duas vezes, abriu boa vantagem aos italianos, mas Yarmolenko diminuiu antes do intervalo.

O segundo tempo foi de marcação forte e garantia do importante triunfo aos italianos, que disputaram somente quatro partidas na chave, enquanto Ucrânia e Macedônia (fez 2 a 0 em Malta), ambas também com sete pontos, já jogaram cinco vezes. A Inglaterra lidera com folga, com 13 pontos.

A Bélgica briga rodeada a rodada com a Áustria pelo topo do Grupo F. Ambas chegaram aos 13 pontos ao ganharem bem nesta terça-feira. Os belgas anotaram 5 a 0 na Estônia, enquanto os austríacos fizeram 3 a 1 na casa da Suécia. Ambos têm campanhas semelhantes, mas a diferença está no saldo de gols, com 12 a 8 para a Bélgica.

No Grupo I, a líder Suíça fez 3 a 0 em Andorra para alcançar os 14 pontos. A Romênia fez 2 a 0 no Kosovo e vem a seguir, com 12, enquanto Israel, que anotou 1 a 0 em Belarus, está em terceiro, com 11.