Jogo de Kosovo é interrompido por gritos e faixa de romenos contra o país

A partida entre Kosovo e Romênia, pela sexta rodada das Eliminatórias da Eurocopa de 2024, teve que ser paralisada. Durante o jogo, uma faixa na arquibancada romena e gritos da torcida dizendo que "Kosovo é Sérvia" ecoaram pelo estádio, começaram uma confusão e fizeram com que o árbitro tivesse que paralisar o confronto.

O conflito entre Kosovo e Sérvia vai muito além do esporte e já dura mais de 30 anos. Desde o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), em 1990, os movimentos separatistas entre os países que faziam parte do bloco ganharam força e países como Sérvia, Croácia, Eslovênia, Bósnia-Herzegovina, Macedônia e Montenegro ganharam força para declarar a independência e se desenvolver em todos os sentidos.

Contudo, a URSS também contava com duas regiões autônomas, Kosovo e Vojvodina, que conviviam com influência sérvia e também tentaram se tornar independentes. A partir disso, os conflitos contra os sérvios se tornaram frequentes e a tensão armada entre as regiões e o exército sérvio se tornou um problema.

Na época dos primeiros conflitos, Kosovo era uma região composta quase que totalmente por pessoas de origem albanesa. Desta forma, costumes, hábitos e até o idioma da Albânia eram ensinados na região. Slobodan Milosevic, presidente da Iugoslávia durante o fim dos anos 80, não aceitava isso e determinou um ataque para limpeza étnica na região. A tensão continuou durante os anos 90 e nem mesmo a tentativa da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) em tentar um acordo diplomático entre as partes deu certo.

Em 1999, soldados da Otan e do exército da então Iugoslávia entraram em guerra na região durante 78 dias, período que ficou historicamente conhecido como Guerra do Kosovo. Desde então, a região autônoma lutou por sua independência, que só foi oficializada em 17 de fevereiro de 2008. Apesar disso, a Sérvia e a Rússia declararam de forma oficial que jamais reconheceram a independência da região e isso faz com que os conflitos entre os países continue e chegue em todas as esferas, como no esporte.