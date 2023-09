Revista elege os 100 melhores escudos do futebol, com o Palmeiras na lista

Conhecida por elaborar diferentes listas sobre times de futebol, a revista inglesa FourFourTwo decidiu relacionar os 100 melhores escudos de clubes de todos os tempos. A relação tem os brasões de quatro times brasileiros: Chapecoense, Fluminense, Palmeiras e Vasco. A publicação informa que decidiu selecionar, na lista, "emblemas mínimos que capturam sua intriga até os brasões exagerados que realmente não deveriam funcionar", incluindo símbolos que já não existem mais, além de distintivos "supermodernos" e insígnias de todo o planeta. Foi feita uma lista em ordem alfabética e sem definição de posicionamento de 1 a 100.

A revista conta, resumidamente, a história de cada um dos 100 escudos que integram a lista. No caso do Palmeiras, informa que o clube de São Paulo foi fundado por imigrantes italianos em 1914, e lembra que houve uma versão anterior do distintivo, que trazia a sigla "PI", em referência a Palestra Itália (a revista erra ao escrever "Palestro").

Por influência da Segunda Guerra Mundial, em 1942, tanto o brasão quanto o nome do time alviverde foram trocados para Palestra de São Paulo, subtraindo-se a cor vermelha e utilizando o verde, o amarelo e o branco. Depois, em setembro daquele mesmo ano, o clube passou a se chamar Sociedade Esportiva Palmeiras, nome atual, e adotou o emblema usado até hoje.

"É um dos nossos favoritos, com um design marcante em verde e branco, letras com balões no centro do emblema e estrelas que saltam em direção ao espectador", enaltece os profissionais da FourFourTwo.

Além dos quatro brasileiros, alguns outros clubes sul-americanos aparecem na lista, como os argentinos Boca Juniors, River Plate, Newell's Old Boys e San Lorenzo, o chileno Colo Colo e o venezuelano Estrella Roja. Entre os grandes da Europa, destacam-se Ajax, Arsenal de 1936 a 1949, Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Benfica, Borussia Dortmund, Inter de Milão , Liverpool, Manchester United - de 1970 a 1973, Porto, PSG - de 1992 a 1996, e Real Madrid.