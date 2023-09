Marquinhos salva com gol no fim e Brasil vence Peru nas Eliminatórias para a Copa

A seleção brasileira viajou até o Peru e venceu 1 a 0, pela segunda rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, nesta terça-feira. Com pouca criatividade, muitos erros de passe e lento em campo, o Brasil ficou longe do futebol apresentado na estreia contra a Bolívia e foi salvo pela bola parada com Marquinhos marcando no apagar das luzes em Lima.

A primeira partida de Fernando Diniz como treinador do Brasil fora de casa foi longe do que se esperava, mas os três pontos vieram na bola parada. Desta forma, o Brasil chegou aos seis pontos na competição e continua na primeira colocação. Já a seleção peruana continua apenas com um e é a oitava.

"Essa vai ser a cara da seleção (lutar até o fim). A gente já esperava um jogo mais difícil. A gente precisa buscar o resultado, independente do resultado. Hoje foi em uma bola parada no fim", explicou o zagueiro Marquinhos na saída de campo.

Diferente da estreia em Belém, quando foi para o ataque e incomodou a defesa adversária desde o início, o Brasil sentiu um pouco mais de dificuldade. Com a seleção peruana marcando alto no campo de ataque, os brasileiros apostaram na troca de passes curtos e tiveram alguns erros, que ocasionaram jogadas de perigo para os donos da casa. Apesar disso, Éderson teve que trabalhar poucas vezes e quase sempre com defesas tranquilas.

O Brasil conseguiu ter o controle do jogo um pouco depois dos 15 minutos de jogo e marcou pela primeira vez. Após lançamento longo na esquerda para Neymar, o cruzamento foi feito, Richarlison arrumou e Raphinha marcou. Contudo, o lance foi anulado por impedimento do camisa 10. Depois deste momento, o Peru optou por marcar na defesa e esperar um pouco a seleção brasileira.

Desta forma, os comandados de Diniz continuaram com o domínio e conseguiram o gol mais uma vez, agora com Richarlison, mas mais uma vez o lance foi anulado por impedimento após longa análise do VAR. Nos minutos finais da primeira etapa, Neymar recebeu bom passe na lateral direita da área e obrigou Gallese a fazer a primeira grande defesa da partida.

O Brasil apresentou as mesmas dificuldades de jogar no início do segundo tempo. Com erros de passe no campo de defesa e pouca criatividade para passar pela marcação no ataque, o jogo pareceu travado em Lima. Pelo lado peruano, a seleção preferiu se fechar e sair pouco para o jogo. Aos poucos, contando com o apoio da torcida nas arquibancadas, os donos da casa tentaram buscar mais o ataque e tiveram problemas para passar pela defesa brasileira.

A primeira grande jogada de perigo do segundo tempo aconteceu apenas aos 26 minutos. Com Neymar conseguindo se aproximar dos demais atacantes, Raphinha aproveitou bom passe e finalizou de fora da área para grande defesa de Gallese.

O restante da segunda foi arrastada e sem emoção até o fim, quando o Brasil marcou. Aos 44 minutos, Neymar cobrou escanteio na primeira trave e Marquinhos subiu mais que a marcação para desviar e abrir o placar. Após o gol, o Brasil prendeu a bola até o apito final e confirmou a segunda vitória nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

FICHA TÉCNICA

PERU 0 X 1 BRASIL

PERU - Gallese; Corzo, Abram, López e Trauco (Valera); Tapia, Cartagena (Castillo) e Yotún; Carrillo (Ruidiaz), Polo (Grimaldo) e Guerrero. Técnico: Juan Reynoso.

BRASIL - Éderson; Danilo (Vanderson), Marquinhos, Gabriel Magalhães (Joelinton) e Renan Lodi; Casemiro, Bruno Guimarães, Neymar (Raphael Veiga) e Rodrygo; Raphinha (Martinelli) e Richarlison (Gabriel Jesus). Técnico: Fernando Diniz.

GOL - Marquinhos, aos 44min do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Raphinha, Cartarena, Tapia, López, Bruno Guimarães

ÁRBITRO - Fernando Rapallini (ARG).

PÚBLICO - Não divulgado.

RENDA - Não divulgada.

LOCAL - Estádio Nacional de Lima, Peru.