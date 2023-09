Kleber Gladiador é demitido de canal após ser acusado de agredir mulher em posto de combustível

O ex-jogador e atualmente comentarista Kleber Gladiador foi dispensado do canal CNN, onde participava semanalmente do programa "Domingo com o Benja", do apresentador Benjamin Back, depois de ser acusado de agredir uma mulher em um posto de combustível em São Paulo. Ele, que já não havia participado da atração nas últimas quatro semanas, nega as acusações.

O caso teria acontecido na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no bairro de Pinheiros, no dia 3 de setembro. Em um vídeo exibido pelo programa "Balanço Geral", da Record TV, imagens das câmeras de segurança mostram Kleber dando socos em um dos funcionários de uma loja de conveniências. A confusão teria começado após o ex-jogador ter esbarrado em uma funcionária do posto e a empurrado contra a porta de vidro do estabelecimento.

Em outro vídeo, a funcionária que acusa Kleber de agressão filmou o jogador do lado de fora da loja. Ela chama o ex-jogador de "homofóbico". Ele deixou o local acompanhado por uma mulher e um outro homem, que seria o seu segurança.

Após o caso, Kleber Gladiador divulgou uma nota em sua conta oficial no Instagram, nesta terça-feira, afirmando que foi agredido e agiu em legítima defesa. Em uma outra postagem, no dia anterior, o ex-jogador compartilhou uma imagem de Olavo de Carvalho com a frase "Ser odiado por uma multidão de idiotas é o preço que se paga por ser homem". Na legenda da foto, o Kleber reclamou da "lacração".

"Diante das diversas matérias publicadas por diversos sites e notícias nas redes de televisão, diferentemente do veiculado, no último dia 03/09 fui agredido por 3 pessoas e apenas me defendi das agressões que sofri, sejam elas físicas e/ou morais. Em nenhum momento agredi qualquer funcionário(a) do estabelecimento, inclusive nos vídeos veiculados inexiste, da minha parte, qualquer agressão ou tentativa. Os fatos não foram tal como ditos ou veiculados e irei provar às autoridades. Assim que for intimado a prestar esclarecimentos, apresentarei a minha versão do que realmente ocorreu, agi em legítima defesa e tenho testemunhas que corroboram com a minha versão dos fatos", diz o texto.

Revelado pelo São Paulo, Kleber Gladiador ganhou notoriedade no futebol brasileiro com a camisa do Palmeiras, time pelo qual conquistou o Paulistão de 2008. Ele também acumulou passagens por Cruzeiro, Grêmio, Vasco e Coritiba. Na Ucrânia, pelo Dínamo de Kiev, conquistou três Copas e dois campeonatos nacionais.