Lucão cita 'rodada perfeita' e vê Guarani com 'alerta ligado' na briga pelo acesso

Em grande momento na Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani vem contando também com o fator sorte para continuar dentro do G-4. Na última rodada, todos os seus principais adversários na luta pelo acesso tropeçaram, fato que foi destacado pelo zagueiro Lucão, um dos pilares do time comandado pelo técnico Umberto Louzer.

"Foi uma rodada perfeita para o Guarani. Fizemos a nossa parte e ficamos acompanhando a rodada torcendo para que os resultados fossem positivos. A gente fica muito feliz com tudo dando certo, mas precisamos seguir nessa mesma pegada. Vamos sempre buscar fazer a nossa parte até o final da Série B", disse Lucão.

Com 27 anos, o jogador esteve presente em 40 dos 41 jogos do Guarani na temporada, sendo fundamental pela consistência defensiva da equipe. O Guarani tem a terceira defesa menos vazada da Série B, com 20 gols sofridos, apenas atrás de Novorizontino, com 19, e Vila Nova, com 16.

O defensor alertou sobre a briga pelo acesso. "A gente conversa muito no vestiário entre atletas e comissão, né? A gente já ouviu muito a frase que chegar é fácil e permanecer é difícil, mas na verdade a gente enxerga de uma maneira difícil. Chegar é difícil e permanecer é ainda mais. A Série B é um campeonato complicado, afunilado e disputado. Estamos focados e com o estado de alerta ligado para não dar brecha. Precisamos seguir firmes para buscar o acesso", afirmou.

O Guarani tem nova oportunidade de dar mais um passo rumo à elite do futebol nacional. O próximo desafio é diante do Tombense, time que luta contra o rebaixamento. O jogo será no domingo, às 15h45, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 28ª rodada.