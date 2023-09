Ferroviária e Ferroviário-CE não saem do zero no primeiro jogo da final da Série D

Com o acesso já garantido, Ferroviária e Ferroviário-CE entraram em campo nesta quarta-feira pelo jogo de ida da final da Série D do Campeonato Brasileiro. Na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, a dupla realizou um jogo equilibrado, mas não tiraram o zero do placar e irão para o segundo jogo precisando da vitória para se sagrar campeão.

A partida de volta, está marcada para o próximo sábado, às 16 horas, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Vale lembrar que não há vantagem do empate, ou seja, em caso de um novo resultado igual, a taça será decidida nos pênaltis.

O primeiro duelo da final da Série D foi bastante equilibrado. Após um desgaste físico nos jogos das semifinais, a Ferroviária entrou em campo com o time alternativo, repetindo a estratégia de jogos anteriores da fase de mata-mata. Já o Ferroviário sofreu com a logística e desembarcou em Araraquara na noite de terça-feira. Sem muita imposição física, as equipes buscavam aproveitar os erros para tentar chegar ao gol.

Único time invicto das quatro divisões nacionais, o Ferroviário tinha mais qualidade no ataque e até chegou a abrir o placar com Ciel, mas o gol foi anulado por impedimento. A Ferroviária apostava mais nos contra-ataques e teve a melhor chance com Batista, porém o atacante errou o alvo. Sem nenhuma equipe superior ofensivamente, a primeira etapa terminou sem gols.

Na segunda etapa, o Ferroviário voltou pressionando a Ferroviária. Com menos de 10 minutos, Thiaguinho pegou a sobra e mandou na trave. Sob pressão, o técnico da Ferroviária lançou alguns de sues titulares em campo e o time paulista melhorou significamente. Com mais presença ofensiva, Paulinho Santos arriscou de fora da área e o goleiro cearense espalmou. Mesmo com a melhora, foi o Ferroviário que seguiam tendo as melhores chances.

Em cobrança de falta de Ciel, a bola explodiu no travessão. Depois o atacante teve duas chances em sequência, mas parou no goleiro Léo Wall. Nos acréscimos, Léo Lobo parou o contra-ataque da Ferroviária com falta e foi expulso direto, deixando o Ferroviário com um a menos. Com um a mais, a Ferroviária se lançou ao ataque, mas não houve tempo para aproveitar a superioridade em campo e o primeiro jogo da final acabou empatado sem gols.