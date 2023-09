Londrina e Ituano se enfrentam no Estádio do Café na abertura da 28ª rodada da Série B

Fazendo de tudo para evitar um provável rebaixamento para a terceira divisão, o Londrina entra em campo nesta quinta-feira, para enfrentar o Ituano, às 18h30, no Estádio do Café, em jogo válido pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo coloca frente a frente dois times que estão na segunda parte da tabela, mas trilham caminhos diferentes.

Na 19ª colocação, o Londrina faz campanha superior apenas ao ABC, que está virtualmente rebaixado para a Série C. Em busca de um final de temporada épico, o time recebeu uma proposta ousada do presidente Getúlio Castilho, que prometeu a quantia de R$ 650 mil caso o clube se mantenha na Segundona de 2024.

Apesar do esforço, os paranaenses possuem 96,6% de probabilidade de queda, segundo o instituto de matemática da UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais. A zona da degola é composta também por Tombense e Chapecoense.

Fazendo uma temporada sem pressão, o momento do Ituano é outro. O time paulista tem 32 pontos e quer encaminhar a permanência para mais uma temporada na principal divisão de acesso do futebol brasileiro.

Para isso, é necessário seguir pontuando e melhorar o retrospecto recente, já que vem de derrotas para Novorizontino e Vila Nova. No início do segundo turno, os rubro-negros engataram boa série invicta, despachando Criciúma e Sport.

A rodada vai ter dois jogos sábado, quatro no sábado, dois no domingo e só termina na segunda-feira. A briga pelo acesso está acirrada. No momento, formam o G-4: Vitória (49), Sport (47), Guarani (47) e Novorizontino (45). Outros seis clubes também sonham com o acesso: Vila Nova-GO (45), Criciúma (45), Juventude (44), Atlético-GO (44), CRB (42) e Ceará (41).

Na zona de rebaixamento, a situação mais complicada é do ABC, lanterna com 16 pontos. Ainda formam a zona de rebaixamento: Londrina (20), Tombense (25) e Chapecoense (27).

CONFIRA OS JOGOS DA 28ª RODADA:

Quinta-feira

18h30

Londrina x Ituano

Sexta-feira

19h

Vila Nova-GO x Ponte Preta

21h30

ABC x Sport

Sábado

15h30

Criciúma x Mirassol

17h

Botafogo x Atlético-GO

Sampaio Corrêa x Chapecoense

18h

Juventude x CRB

Domingo

15h30

Guarani x Tombense

18h

Vitória x Avaí

Segunda-feira

21h

Novorizontino x Ceará