Santos e Cruzeiro apostam em ataques pouco produtivos para amenizar a crise no Brasileirão

Primeiros campeões do Brasileirão por pontos corridos, Santos (ergueu a taça de 2004) e Cruzeiro (ganhou o título de 2003) se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 19 horas, na Vila Belmiro, em momento delicado e necessitando resgatar o caminho das vitórias para amenizar a crise. Os paulistas tentam deixar a zona de queda e os mineiros querem evitar se aproximar do perigo, e para isso apostam em seus pouco produtivos ataques, entre os piores da competição, por um respiro.

Com média de menos de um gol por partida após 22 rodadas, Santos (anotou 21 vezes) e Cruzeiro (fez 20) prometem mudanças de postura para acabar com a desconfiança da torcida. Os paulistas jogaram quatro vezes sob a direção de Diego Aguirre e só ganharam do Grêmio, com gol no fim. Do mais, derrotas para Fortaleza, Atlético-MG e América-MG.

Irritado com a postura do time após levar 2 a 0 do América - mesmo placar sofrido diante do Atlético-MG -, Aguirre deve mexer na escalação para iniciar uma arrancada para sair do perigo. Lucas Lima deve perder o posto na armação para Nonato, enquanto Marcos Leonardo, que estava com a seleção olímpica, pode ficar na reserva de Furch. Soteldo cumpre suspensão e até Mendoza corre risco de sair.

"A equipe não funcionou", disse Aguirre após o último revés, em Belo Horizonte. "São momentos que, apesar da dificuldade, temos de buscar soluções. Temos de melhorar muito", admitiu. "É um jogo em casa, decisivo, e temos de ganhar. Temos de aprender com a derrota (diante do América-MG) para que não se repita. Há muito pela frente e vou transmitir boas energias e pensar em ganhar o próximo jogo. Isso é a primeira solução. Mas, para isso, temos de melhorar o nível de equipe."

Além das modificações no setor ofensivo, o Santos pode ter Júnior Caiçara desde o começo na lateral-direita, na vaga do então improvisado Joaquim, além de Rodrigo Fernández como volante caso Tomás Rincón volte desgastado após servir a Venezuela em rodada das Eliminatórias - não atuou contra o Paraguai, na terça-feira.

Aguirre terá duas novas opções para melhorar o desempenho ofensivo santista. Pelo menos ao longo do jogo com o Cruzeiro. Contratados recentemente, os atacantes Max Silvera e Morelos estão regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e à disposição do treinador.

O Cruzeiro também está desesperado por causa da longa sequência de oito jogos sem triunfos e a perigosa aproximação à zona de perigo. A queda livre ocorreu após o time passar em branco em seis dessas últimas rodadas. O time só anotou quatro vezes no período, nos empates contra Athletico-PR (3 a 3) e Corinthians (1 a 1).

A sequência ruim culminou com a queda do técnico português Pepa. Zé Ricardo foi contratado e estreia evitando mexer muito na equipe, mas vai ser obrigado a fazer uma troca justamente no comando do ataque para tentar resgatar os gols. Rafael Elias, o Papagaio, sofreu uma lesão no joelho durante o treino de terça-feira e dá lugar para o questionado Gilberto, que atuará ao lado de Bruno Rodrigues e Arthur Gomes.

Do time titular que trabalhou durante a semana, Lucas Silva terá um motivo a mais para se dedicar em campo. O volante completará 200 jogos com a camisa do clube e quer festejar a marca com o fim do jejum. "Motivado para atingir essa marca contra o Santos. É uma honra e um privilégio vestir a camisa do Cruzeiro, ainda mais de ter sido revelado aqui", afirmou o jogador, que formará dupla de marcação com Jussa no esquema do técnico Zé Ricardo. "A gente vai muito bem preparado para esse jogo."