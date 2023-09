Piloto chinês renova com Alfa Romeo e grid da F-1 para 2024 só tem três vagas disponíveis

A equipe Alfa Romeo confirmou nesta quinta-feira a renovação do contrato do chinês Guanyu Zhou para a temporada 2024 da Fórmula 1. O piloto de 24 anos vai continuar formando dupla com o finlandês Valtteri Bottas, que já estava garantido no time para a próxima temporada. A decisão reduziu as opções disponíveis para os pilotos que sonham entrar na F-1 no ano que vem.

A vaga do primeiro chinês a disputar o campeonato vinha sendo alvo de diversas especulações nas últimas semanas. E um dos candidatos a ficar com o assento no grid era o brasileiro Felipe Drugovich, atualmente reserva na Aston Martin. Outro apontado para a vaga foi o alemão Mick Schumacher, também reserva na atual temporada.

A renovação de Zhou fecha mais uma porta no grid de 2024. No momento, apenas três vagas estão abertas para a temporada que vem. Duas delas estão na AlphaTauri, cujos pilotos Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo só tem contrato até o fim do ano. E a outra está na Williams. O americano Logan Sargeant não está garantido para 2024, apenas o tailandês Alexander Albon.

Zhou chegou ao grid da F-1 em 2022 e surpreendeu ao somar ponto logo na corrida de estreia, no Bahrein. Ao longo de sua primeira temporada, o chinês alternou altos e baixos, indicando situações em que ficava evidente a falta de experiência em uma competição tão intensa como a F-1.

No entanto, ele exibiu boa evolução neste ano em comparação à temporada passada. Nesta quinta, a Alfa Romeo reconheceu o esforço do piloto. Em comunicado, o time destacou a "maturidade e a abordam metódica" fez o atleta "ganhar ainda mais apoiadores dentro do time". Afirmou também que a renovação era "uma conclusão natural uma vez que ele continua buscando melhorar".

O chinês celebrou a chance de disputar mais uma temporada na F-1. "Assinar um novo contrato com o time é sempre um grande sentimento, principalmente quando nós sabemos como as coisas estão evoluindo. Tenho orgulho de fazer parte da Alfa Romeo e sou muito grato pela confiança deles", celebrou o piloto.