São Paulo anuncia que não renovará contrato com a adidas

A direção do São Paulo confirmou nesta quinta-feira que não vai renovar o contrato de fornecimento de material esportivo com a adidas. O vínculo vai até o fim deste ano. O clube já avisou que anunciará seu novo fornecedor na tarde desta sexta, no estádio do Morumbi.

"Após cinco anos de parceria, o São Paulo Futebol Clube e a adidas não renovarão o acordo de fornecimento de material esportivo em vínculo a ser encerrado ao fim de 2023. Ao longo destes anos, adidas e São Paulo lançaram camisas históricas que foram eternizadas pela torcida Tricolor na terceira passagem da marca das três listras pelo clube", informaram as partes, nesta quinta.

O clube paulista afirmou ainda que os uniformes confeccionados pela adidas continuarão à venda até se esgotarem. "Os uniformes e coleção da atual temporada seguem disponíveis para venda nos canais de venda oficiais do clube e da marca enquanto durarem os estoques."

A adidas tinha preferência para renovar o vínculo, mas o São Paulo decidiu procurar por novo fornecedor. O presidente do clube, Julio Casares, já havia indicado insatisfação com a atual fornecedora de material esportivo em entrevistas concedidas nos últimos meses.

A empresa mais cotada para assumir os uniformes do São Paulo é a New Balance, que atualmente fornece apenas para o Red Bull Bragantino. A adidas vai continuar atendendo Flamengo, Atlético-MG, Internacional e Cruzeiro em solo brasileiro.