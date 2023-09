Torcedor argentino que amamentou bebê na arquibancada concorre a prêmio The Best da Fifa

Além do anúncio dos jogadores indicados ao prêmio de melhor jogador, treinador - do futebol masculino e feminino - da temporada ao The Best, a Fifa revelou os três torcedores que concorrem ao prêmio de Melhor Torcida. Entre eles, um torcedor do Colón, da Argentina, que ganhou às redes ao amamentar seu filho nas arquibancadas.

A cena foi registrada pelas lentes do canal TNT Sports Argentina e ocorreu em maio deste ano, em partida do Campeonato Argentino contra o Barracas Central, pela 17ª rodada. O jogo terminou empatado por 1 a 1.

Também concorrem ao prêmio Fran Hurndall, da Inglaterra, e o colombiano Miguel Ángel, torcedor do Millonarios. A escolha dos vencedores terá a participação do público e a votação online abriu nesta quinta-feira, no site oficial da Fifa. Ainda não há data oficial para a realização do evento.

Ederson, titular da seleção brasileira sob o comando de Fernando Diniz, é o único representante do País na premiação e concorre na categoria melhor goleiro. Outros seis jogadores Manchester City, que dominou a lista masculina, concorrem ao prêmio de melhor do mundo: Erling Haaland, Julián Álvarez, Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan (que se transferiu ao Barcelona ao fim da temporada), Rodri e Bernardo Silva. Messi, atual vencedor, também disputa o prêmio. Na categoria feminina, Sam Kerr (Austrália), Linda Caicedo (Colômbia) e Jenni Hermoso (Espanha) são as favoritas.

O prêmio Puskás, concedido ao autor do gol mais bonito da temporada, ainda não definiu seus indicados. A previsão da Fifa é de divulgá-los no dia 21 de setembro.