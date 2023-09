Pedrinho decide deixar a Globo após quatro anos para se dedicar a 'novos projetos'

O ex-jogador Pedrinho não faz mais parte do quadro de funcionários do Grupo Globo. O próprio comentarista fez o anunciou de sua saída da emissora depois de quatro anos. Nas redes sociais, ele agradeceu a oportunidade que o canal lhe deu e justificou a saída por estar em busca de "novos projetos".

"Uma casa que me deu a oportunidade de mostrar meu conteúdo, que me permitiu comentar em jogos e programas e perceber que após a carreira de atleta é possível ser feliz nessa profissão", escreveu o comentarista em suas redes sociais.

O último jogo em que Pedrinho trabalhou foi a vitória do Athletico-PR por 3 a 0 sobre o Flamengo, em Cariacica, no Espírito Santo. Ele comentou a partida ao lado do ex-jogador Diego Ribas e do narrador Gustavo Villani, que desejou sorte ao agora ex-colega. "Conviver contigo é um luxo… Sujeito de trato simples, competente. Voe, na torcida", exaltou o narrador.

Pedrinho fazia parte da equipe de comentaristas do Grupo Globo desde agosto de 2019, quando foi contratado junto ao também ex-jogador Fábio Júnior. Sua passagem na emissora foi marcada pelas análises táticas elaboradas. A maior parte dos jogadores gostava de seus comentários.

Aposentado dos gramados desde 2013, Pedrinho, de 46 anos, foi um meio-campista canhoto de rara habilidade. Tornou-se ídolo do Vasco e teve uma passagem importante pelo Palmeiras, mas sofreu com seguidas lesões.