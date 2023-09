Copa Davis será disputada em estádio da 1ª Olimpíada, de 1896, na Grécia

O esporte usa lugares inusitados para disputas de partidas em alguns momentos da história. Nesta sexta-feira, a equipe de tênis da Grécia começa a disputar uma vaga no qualificatório da Copa Davis contra a Eslováquia e optou por mandar seus jogos no emblemático Estádio Panatenaico, um dos lugares mais marcantes do país.

Localizado em Atenas, a leste dos Jardins Nacionais e da Mansão Zappeion, o Estádio Panatenaico foi aberto ao público pela primeira vez no ano de 140, com capacidade para 50 mil pessoas. Depois, o local foi reformado para a primeira edição da era moderna dos Jogos Olímpicos, em 1896, e passou a contar com 80 mil lugares.

Atualmente, o Estádio Panatenaico conta com uma capacidade para receber 45 mil torcedores. Entre esta sexta-feira e o domingo, tenistas e gregos e eslovacos se enfrentam em uma série de até cinco partidas para conseguir uma das vagas no qualificatório da Davis, que dá acesso à elite da competição, em 2024.

Com base no que foi feito na Grécia para a disputa da Davis, o Estadão elencou outros momentos em que partidas e disputas esportivas usaram lugares inusitados e impactaram pela festa e presença de público:

PARTIZAN LOTA ESTÁDIO PARA AMISTOSO DE BASQUETE

Contando com a presença de mais de 7.500 torcedores, o Partizan, da Sérvia, abriu sua temporada voltando a jogar uma partida de basquete no local onde a equipe jogava durante os anos de 1920. Contando com uma grande festa de seus torcedores, a equipe sérvia venceu o Fuenlabrada, da Espanha, por 93 a 63.

PARTIDA UNIVERSITÁRIA QUEBRA RECORDE DE PÚBLICO NA HISTÓRIA DO VÔLEI

A partida universitária de vôlei entre Nebraska Cornhuskers e Omaha Mavericks, realizada no fim do mês passado, nos Estados Unidos, entrou para a história como o evento esportivo feminino de maior público na história. O duelo, vencido por 3 a 0 pelo time da casa, contou com a presença de 92.003 espectadores no Memorial Stadium, localizado na cidade de Lincoln, em Nebraska.

O recorde anterior de público em eventos femininos era de 91.648 pessoas, na partida entre Barcelona e Wolfsburg, pela Liga dos Campeões da Uefa, estabelecido em 2022, no Camp Nou, em Barcelona.

BRASIL MARCA A HISTÓRIA DO VÔLEI COM PARTIDA NO MARACANÃ

Em 26 de julho de 1983 o que era considerado impossível aconteceu. Com a seleção brasileira enfrentando a URSS, campeã olímpica da época, a partida marcou o vôlei e o esporte mundial ao contar com mais de 95 mil torcedores acompanhando a partida das arquibancadas.