Conmebol leva final da Sul-Americana de Montevidéu para estádio acanhado em Punta del Este

O torcedor de Corinthians ou Fortaleza, o representante brasileiro que se garantir na decisão da Copa Sul-Americana, ficou sabendo nesta sexta-feira que o palco da final não será mais o emblemático Estádio Centenário de Montevidéu. Para evitar novo vexame de público, como ocorreu em 2022, a Conmebol mudou o local do jogo para o acanhado Campus de Maldonado, em Punta del Este.

"A final da Copa Sul-Americana 2023 será disputada no Estádio Domingo Burgueño Miguel, de Punta del Este, Maldonado, Uruguai. Nos vemos no sábado, 28/10, para viver uma festa esportiva em busca da grande conquista", oficializou Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol.

O novo palco da decisão tem capacidade oficial para 30.152 torcedores, mas devem ser comercializados somente 25 mil bilhetes para o jogo de outubro. É um estádio relativamente novo, construído em 1994 para a Copa América do ano seguinte, e reformado não faz muito tempo, mas que recebe poucos eventos esportivos, mesmo dos uruguaios. Sede da Supercopa do Uruguai em 2020 e 2022, o local vem sendo utilizado mais para shows e até jogos de rúgbi.

A CBF teria dado o aval para a Conmebol cumprir seu plano de levar a final para um estádio com menos da metade da capacidade do Centenário, onde cabem 60 mil torcedores. Mas "sugeriu" que não fosse em Assunção, de acordo com a imprensa uruguaia, como era estudado pela entidade organizadora. Tudo para não se repetir as arquibancadas vazias do Estádio Mario Kempes de 2022, em Córdoba, na Argentina, quando o São Paulo perdeu por 2 a 0 para o Independiente del Valle. Na ocasião, o público divulgado foi de 24.683 presentes em um estádio que cabiam 57 mil.

Corinthians e Fortaleza disputam uma das semifinais da sul-americana nos dias 26 de setembro e 3 de outubro. Do outro lado da chave jogam LDU, de Quito, que eliminou o São Paulo, e Defensa Y Justicia, da Argentina, que passou pelo Botafogo.

O Campus de Maldonado fica a aproximadamente 100 quilômetros de Montevidéu, e o fato de Punta del Este ser um local turístico, acabou pesando na decisão da Conmebol. Uma inspeção no novo palco da final está agendada para a próxima quarta-feira.