Harry Kane marca, mas Bayern de Munique só empata com Leverkusen e continua em 2º no Alemão

Em uma partida eletrizante com as duas equipes buscando o gol e a liderança do Campeonato Alemão, Bayern de Munique e Bayer Leverkusen ficaram no empate por 2 a 2, nesta sexta-feira, na Allianz Arena. Um dos gols do time da casa foi marcado pelo artilheiro Harry Kane, que vem tendo um início arrasador com a camisa do time bávaro.

Com o resultado, ambos continuam com dez pontos, mas a liderança fica com o Bayer Leverkusen, que leva a melhor no saldo de gols: 8 a 7. O terceiro colocado é o Stuttgart, com seis.

O primeiro tempo entre o líder e vice-líder do Campeonato Alemão foi quente. De volta da seleção Inglaterra, Harry Kane mostrou estar com a pontaria apurada ao abrir o placar com apenas seis minutos. Após cobrança de escanteio, a bola foi desviada no primeiro pau e sobrou para o atacante que, de cabeça, fez 1 a 0.

Com o gol, Harry Kane chegou a cinco com a camisa do Bayern de Munique e quatro assistências. O atacante é o primeiro desde Miroslav Klose, em 2007, a marcar quatro gols em suas quatro primeiras partidas no Campeonato Alemão pelo clube.

Apesar do Bayern de Munique sair na frente, o duelo era aberto com boas oportunidades de cada lado. No entanto, o empate do Leverkusen saiu na bola parada. Grimaldo cobrou falta com perfeição e deixou tudo igual.

Após o gol, o Leverkusen chegou a tomar conta do duelo e teve um gol anulado pela arbitragem, que pegou impedimento de Victor Boniface. O Bayern de Munique equilibrou no fim, quando perdeu as melhores oportunidades de gol. Gnabry recebeu dentro da área e chutou para uma defesa milagrosa de Hradecky.

No segundo tempo, o jogo ganhou ainda mais em emoção. Aos 11 minutos, Harry Kane recebeu próximo da pequena área e viu novamente o goleiro do Leverkusen fazer uma defesa sensacional, desta vez, com os pés. Após o susto, o time visitante recuou e passou a explorar os contra-ataques.

Aos 32 minutos, o chute de Wirtz acertou a trave. Quando tudo indicava que o jogo terminaria no 1 a 1, Goretzka recebeu perto da marca do pênalti e acertou um belo chute rasteiro para superar o goleiro e recolocar o Bayern de Munique na frente do placar.

Mas a festa durou pouco. O Bayer Leverkusen precisou sair para o ataque e reagiu. Aos 48 minutos, Hofmann sofreu falta dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Palácios bateu com extrema categoria e decretou a igualdade.

A rodada continua no sábado com mais cinco jogos, com destaque para o confronto entre Borussia Dortmund (9º) e Freiburg (8º).