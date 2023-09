Brasil supera Paraguai com facilidade e avança às quartas no Pan-Americano de tênis de mesa

O Brasil continua brilhando no Pan-Americana de tênis de mesa. Nesta sexta-feira, a equipe masculina seguiu o exemplo da feminina e confirmou o primeiro lugar na fase de grupos. O time formado por Hugo Calderano, Vitor Ishiy e Eric Jouti superou o Paraguai ao vencer os três confrontos. Com isso, avançou às quartas de final.

Com o primeiro lugar assegurado, o Brasil aguarda o fechamento da fase de grupos para conhecer o seu adversário nas quartas de final, em partida que acontecerá neste sábado. Ainda nesta sexta-feira, Paraguai e Equador duelam para saber quem será o segundo colocado do grupo.

O Brasil já havia vencido o Equador e enfrentou o Paraguai com a moral elevada. A primeira partida foi disputada nas duplas. Vitor Ishiy e Eric Jouti fizeram um jogo paralelo com Marcelo Aguirre e Alejandro Toranzos e venceram por 3 sets a 2 (11/6, 6/11, 11/8, 6/11 e 12/10).

Tetracampeão na competição individual, Hugo Calderano participou do segundo jogo e venceu com facilidade Axel Bertolo por 3 sets a 0, parciais de 11/5, 11/3 e 11/6. Já Eric Jouti bateu Toranzos por 3 a 0, parciais de 11/6, 11/7 e 11/6.

O Pan-Americano é importantíssimo para a equipe brasileira, já que os dois melhores colocados garantem vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

FEMININO

Assim como o time masculino, a equipe feminina da seleção brasileira também se classificou às quartas de final com Giulia Takahashi, Bruna Takahashi, Laura Watanabe e Bruna Alexandre. Elas terminaram no primeiro lugar do seu grupo ao vencer Venezuela e Chile, e aguardam a definição dos jogos para conhecer suas adversárias.