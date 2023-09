Corinthians treina em Fortaleza e deve ter volta de titulares contra o Grêmio

O Corinthians treinou na capital cearense na manhã desta sexta-feira, antes do embarque de volta para São Paulo. Em busca da reabilitação no Brasileirão, após derrota por 2 a 1 para o Fortaleza, o time comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo deve contar com o retorno dos titulares para o confronto frente ao Grêmio, nesta segunda-feira, às 21h, na Neo Química Arena, pela partida atrasada da 15ª rodada.

Nesta sexta, parte do elenco fez uma atividade na academia do hotel em que se hospedou em Fortaleza. Os atletas que atuaram menos de 45 minutos e os que não entraram em campo fizeram um trabalho na academia do hotel sob orientação do preparador físico Daniel Félix. Os goleiros Carlos Miguel e Matheus Donelli realizaram um treino de força, enquanto Cássio fez um regenerativo.

Em São Paulo, os jogadores que não viajaram para Fortaleza, dentre eles, os laterais Fagner e Fábio Santos, o volante Maycon e os meias Matías Rojas e Renato Augusto fizeram um treino específico, conforme estabelecido pela comissão técnica.

Apesar de deixar claro que a prioridade é a Sul-Americana, na qual está na semifinal, o Corinthians precisará dar uma resposta para diminuir a pressão sobre Vanderlei Luxemburgo. A torcida chegou a usar as redes sociais para pedir a saída do treinador.

O treinador, no entanto, prometeu rodar o elenco, visando uma melhor preparação para o duelo diante do Fortaleza, que acontecerá no dia 26 de setembro, pela semifinal da Sul-Americana. No Brasileirão, o Corinthians soma 25 pontos. Dentro da zona de rebaixamento, o Santos tem 21.