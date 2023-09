Mbappé faz dois, mas sem Messi e Neymar, PSG sofre a primeira derrota no Campeonato Francês

Os tempos são outros no Paris Saint-Germain. Com um elenco mais modesto em relação às últimas temporadas, vem sofrendo neste início de temporada. Nesta sexta-feira, sem Messi e Neymar, nem a boa atuação de Mbappé salvou o PSG na derrota para o Nice por 3 a 2, no Parque dos Príncipes, e conheceu a sua primeira derrota no Campeonato Francês.

Além do revés, o PSG foi superado pelo próprio Nice na tabela de classificação. Agora é o terceiro colocado, com oito pontos, um atrás do rival. O líder é o Monaco, com dez, que ainda entra em campo na rodada. O Olympique de Marselha fecha o G-4, com oito.

Antes da bola rolar, o PSG fez uma homenagem ao meia Verratti, que está de saída para o Al-Arabi, do Catar. O italiano é o jogador com mais partidas oficiais com a camisa do clube francês, com 416. Ele deve ser, no futuro, superado por Marquinhos, que aparece com 411.

Assim que a bola rolou, a partida dava mostras que o PSG não teria um bom dia. Logo aos 20 minutos, o nigeriano Moffi aproveitou uma saída errada de Mbappé para, de dentro da área, abrir o marcador. Ele contou ainda com um desvio na defesa para superar o goleiro Donnarumma.

O PSG resolveu jogar após sofrer o gol. Foi aí que apareceu o talento do atacante francês. Aos 29 minutos, Mbappé recebeu de Hakimi e deixou tudo igual, levando a igualdade para o intervalo.

No segundo tempo, a partida ganhou em emoção. Aos sete minutos, Laborde recebeu dentro da área e acertou um bonito chute para recolocar o Nice na frente. O terceiro saiu aos 22, novamente nos pés do nigeriano Moffi, desta vez, em um bonito chute de fora da área.

O PSG ainda tentou evitar o prejuízo e chegou a diminuir com Mbappé, aos 41, mas o Nice segurou a pressão final do time da casa e acabou conquistando uma grande vitória no Parque dos Príncipes.

A rodada continua no sábado com mais dois jogos, mas a partida mais aguardada será no domingo, quando o líder Monaco enfrenta o Lorient, fora de casa.